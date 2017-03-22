В Курганском худмузее проведут выставку, посвященную толерантности

Публикации за 22.03.17

В конце этой недели 24 марта в Курганском областном художественном музее начнет работу российско-казахстанская выставка «Тюркские мотивы», посвященная теме толерантности. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Значительное внимание на выставке будет отведено материальной и духовной культуре казахского народа. В экспозиции около 150 предметов из Национального музея Казахстана – ковры, баскур – тканая узорная тесьма для оформления юрты, ювелирные украшения, изделия из кожи, дерева, войлока. В зале музея установят казахскую юрту в национальном убранстве. Помимо предметов быта зрители смогу увидеть и картины, выполненные в разных изобразительных техниках.

В основу этого культурного проекта, подчеркивают организаторы, легла тема толерантности. Чтобы отношения между этносами были цивилизованными и гармоничными, их представителям необходимо знать историю, культуру, обычаи, традиции своего и других народов, считают организаторы выставки.

Помимо Национального музея Казахстана свои экспонаты в Курган привезут петропавловский колледж искусств и художественный лицей-клуб «Юнеско». Культуру татарского и башкирского народов Зауралья представят экспонаты из фондов Курганского областного художественного и Альменевского историко-краеведческого музеев.

Торжественное открытие выставки состоится в 14:00 часов 24 марта. Она проработает до 24 апреля.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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