Зауральскому бизнесу больше всего мешают незаконные предприниматели

Публикации за 22.03.17

Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня в ходе рабочей встречи с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Игорем Клепининым обсудил основные проблемы в сфере развития бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Как доложил главе области Клепинин, в этом году был проведен анонимный опрос среди зауральских предпринимателей, в котором приняли участие более 800 человек – это представители сфер розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг, сельского хозяйства, промышленности, бизнес-услуг. По мнению опрошенных, сдерживающими факторами для развития бизнеса являются цены на ресурсы естественных монополий, высокие проценты по кредитам, недостаток долгосрочных инвестиций, квалифицированных специалистов, изношенность оборудования, а также нечестная конкуренция.

«Незаконная предпринимательская деятельность – одна из системных проблем: 42 процента опрошенных указали, что именно она мешает развитию бизнеса», – отметил бизнесомбудсмен.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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