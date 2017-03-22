NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.03.17

Зауральскому бизнесу больше всего мешают незаконные предприниматели

Зауральскому бизнесу больше всего мешают незаконные предприниматели

Глава Зауралья Алексей Кокорин сегодня в ходе рабочей встречи с региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Игорем Клепининым обсудил основные проблемы в сфере развития бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

Как доложил главе области Клепинин, в этом году был проведен анонимный опрос среди зауральских предпринимателей, в котором приняли участие более 800 человек – это представители сфер розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг, сельского хозяйства, промышленности, бизнес-услуг. По мнению опрошенных, сдерживающими факторами для развития бизнеса являются цены на ресурсы естественных монополий, высокие проценты по кредитам, недостаток долгосрочных инвестиций, квалифицированных специалистов, изношенность оборудования, а также нечестная конкуренция.

«Незаконная предпринимательская деятельность – одна из системных проблем: 42 процента опрошенных указали, что именно она мешает развитию бизнеса», – отметил бизнесомбудсмен.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 22.03.17

В Курганском худмузее проведут выставку, посвященную толерантности. / В Кургане задержали пенсионера с героином. / Губернатор Кокорин отчитался о борьбе с коррупцией. Итоги борьбы пока не впечатляют.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter