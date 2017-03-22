За дачу ложных показаний против полицейского курганцу грозит тюремный срок

Публикации за 22.03.17

Следственным отделом по Кургану СУ СК Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дело в отношении 30-летнего жителя Кургана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний).

По данным СУ СКР по Курганской области, в ходе следствия было установлено, что мужчина, являясь знакомым гражданина, обвиняемого в применении насилия к сотруднику полиции, дал следователю следственного отдела по Кургану заведомо ложные показания относительно действий, совершенных полицейскими во время его задержания и применения к нему электрошокера. В ходе следствия мужчина пояснил, что дал ложные показания с целью помочь своему знакомому избежать уголовной ответственности за совершенное им преступление.

В настоящее время следствие завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Напомним, что ложные показания в данном случае наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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