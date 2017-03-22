В ходе спецоперации в Зауралье поймали нелегальную казашку

Публикации за 22.03.17

В рамках региональной операции «Нелегальный мигрант» сотрудниками курганского отделения по вопросам миграции совместно с сотрудниками полиции МО МВД России «Притобольный» накануне были проверены документы иностранных граждан, находящихся в автобусе, который направлялся в Тюмень из Республики Казахстан.

По данным управления МВД РФ по Курганской области, в ходе проверки была установлена жительница Казахстана, у которой срок пребывания на территории РФ закончился 15 марта 2017 года. Сотрудниками полиции был составлен административный протокол по ч.1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание в РФ).

Притобольный районный суд 21 марта текущего года рассмотрел и вынес решение – наложить административный штрафа в сумме 2000 рублей с административным выдворением в форме самостоятельного контролируемого выезда.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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