Толщина курганского льда подтаяла до опасных 44-55 сантиметров

Публикации за 22.03.17

В Курганской области прошел очередной этап акции «Безопасный лед». На контроле сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) места массового выхода людей на лед и мониторинг ледовой обстановки.

Сегодня проведен рейд по акваториям рек и озер Зауралья с целью предупреждения гибели людей на водных объектах. Во время патрулирования проведены профилактические беседы с любителями подледного лова.

Патрульные группы ежедневно контролируют и обеспечивают безопасность людей в местах массового выхода на лед. До окончания весеннего таяния льда инспекторы проводят замеры его толщины.

Сведения о толщине льда на водных объектах области: р. Тобол (с.Звериноголовское) -46 см; р. Тобол (г. Курган) – 47 см; р. Уй (с.Усть-Уйское) -48 см; р. Исеть (г. Катайск) – 44 см; р. Исеть (г. Шадринск) – 48 см; р. Исеть (с. Мехонское) – 55 см; р. Миасс (р.п. Каргаполье) – 51 см.

Измерения показывают, что его толщина составляет в среднем от 44 до 55 сантиметров.

Выходя на лед, следует помнить, что его прочность зависит не только от его толщины, а также от температуры воды и воздуха. Последние дни в области температура воздуха меняется с минуса на плюс. Без того непрочный лед на водоемах становится еще слабее. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину.

В МЧС напоминают:

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, необходимо: – не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; – широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой; – по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед; – попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу; – если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу; – передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед: – вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101,102; – вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду; – сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность; – пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом; – нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них; – за 3-4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство; – подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед; – осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны; – доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место); – окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника); – передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

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