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Курган

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Публикации за 22.03.17

Зауральские власти вынуждены создавать штабы для борьбы с туберкулезом

Зауральские власти вынуждены создавать штабы для борьбы с туберкулезом

В районах Курганской области планируется создать сеть штабов по борьбе с туберкулезом. Такая информация была озвучена на прошедшем сегодня правительственном заседании под руководством замгубернатора по соцполитике Александра Карпова. Открывая заседание, Карпов подчеркнул, что в процессе совместной работы органов власти всех уровней и лечебных учреждений по борьбе с туберкулезом необходимо особо обратить внимание на районы, где ситуация сложилась хуже, чем в среднем по области:

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, заместители глав районов, приглашенные на областной штаб, проинформировали о проделанной работе и ресурсах, которые еще не были использованы или использованы не в полной мере, чтобы снизить смертность от туберкулеза и уровень заболеваемости населения. Так, в Белозерском районе принято решение о создании районного штаба по борьбе с туберкулезом. Создать подобный штаб заместитель губернатора по социальной политике предложил и Юргамышскому району.

Также Александр Карпов сделал акцент на своевременной диагностике заболевания, необходимости обеспечить подвоз жителей сельских населенных пунктов для проведения флюорографических обследований, работу медико-социальных групп с людьми, находящимися в социально опасном положении, с теми, кто отказывается от прохождения обследований.

«Нужно устранить все недоработки, найти новые подходы к решению проблемы. До 15 апреля вы должны подготовить и представить на утверждение в Департамент здравоохранения, главному внештатному специалисту фтизиатру департамента, а затем мне планы по снижению заболеваемости туберкулезом с учетом дополнительных межведомственных мер. Мероприятия плана должны носить практический характер», – отметил Карпов.

Кроме того, замгубернатора предложил Роспотребнадзору разработать рекомендации в части касающейся для муниципальных органов власти и районных больниц.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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