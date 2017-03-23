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Курган

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Публикации за 23.03.17

«Зауралье» впервые вышло в полуфинал ВХЛ
Фото с официального сайта ХК «Зауралье»

«Зауралье» впервые вышло в полуфинал ВХЛ

Команда «Зауралье» впервые в истории курганского хоккея вышла в полуфинал Высшей хоккейной лиги. Курганские хоккеисты 22 марта одержали волевую победу над командой «Сарыарка» (Караганда) в овертайме шестого матча четвертьфинальной серии плей-офф.

На трибунах Ледового дворца имени Н.В. Парышева не было свободных мест. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Зауралья». Уже в овертайме при счете 2:2 третью шайбу, решившую исход игры, в ворота противника забил игрок клуба Зауралье» Вячеслав Андрющенко. Трибуны, которые на протяжении всего матча активно поддерживали команду, приветствовали победителей стоя несмолкающими аплодисментами.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, по итогам игры глава региона Алексей Кокорин пообещал и дальше финансировать ХК «Зауралье».

«Мы финансово поддерживали нашу команду и будем продолжать поддерживать», – заявил Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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