«Зауралье» впервые вышло в полуфинал ВХЛ

Публикации за 23.03.17

Команда «Зауралье» впервые в истории курганского хоккея вышла в полуфинал Высшей хоккейной лиги. Курганские хоккеисты 22 марта одержали волевую победу над командой «Сарыарка» (Караганда) в овертайме шестого матча четвертьфинальной серии плей-офф.

На трибунах Ледового дворца имени Н.В. Парышева не было свободных мест. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Зауралья». Уже в овертайме при счете 2:2 третью шайбу, решившую исход игры, в ворота противника забил игрок клуба Зауралье» Вячеслав Андрющенко. Трибуны, которые на протяжении всего матча активно поддерживали команду, приветствовали победителей стоя несмолкающими аплодисментами.

Как сообщает пресс-служба курганского губернатора, по итогам игры глава региона Алексей Кокорин пообещал и дальше финансировать ХК «Зауралье».

«Мы финансово поддерживали нашу команду и будем продолжать поддерживать», – заявил Кокорин.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 22.03.17

Зауральские власти вынуждены создавать штабы для борьбы с туберкулезом. / Толщина курганского льда подтаяла до опасных 44-55 сантиметров. / В ходе спецоперации в Зауралье поймали нелегальную казашку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»