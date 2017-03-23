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Курган

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Публикации за 23.03.17

В Кургане на месяц вводят ограничение движения транспорта

В Кургане на месяц вводят ограничение движения транспорта

В целях сохранности дорог и обеспечения безопасности дорожного движения администрация зауральской столицы вводит ограничение на движения транспортных средств по улицам города сроком на один месяц. Об этом сообщают в ОГИБДД УМВД России по Кургану.

В постановлении мэрии сказано:

1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана с 15 апреля по 14 мая 2017 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам города Кургана, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси транспортных средств.

2. Установить предельно допустимое значение нагрузок на любую из осей транспортного средства на период временного ограничения движения в весенний период равное 5 тонн.

Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:

– на международные перевозки;

– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

– на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

– на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

– на транспортные средства Министерства обороны РФ.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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