В Кургане на месяц вводят ограничение движения транспорта

В целях сохранности дорог и обеспечения безопасности дорожного движения администрация зауральской столицы вводит ограничение на движения транспортных средств по улицам города сроком на один месяц. Об этом сообщают в ОГИБДД УМВД России по Кургану.
В постановлении мэрии сказано:
1. Ввести на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования города Кургана с 15 апреля по 14 мая 2017 года сроком на 30 дней временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам города Кургана, с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси транспортных средств.
2. Установить предельно допустимое значение нагрузок на любую из осей транспортного средства на период временного ограничения движения в весенний период равное 5 тонн.
Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
– на международные перевозки;
– на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
– на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
– на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
– на транспортные средства Министерства обороны РФ.
Курган, служба информации РИА «Новый День»
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