«Гордость города» выберут в Кургане

Публикации за 23.03.17

Претендентов на попадание в галерею почета «Курганцы – гордость города» отберут в зауральской столице. Прием документов на кандидатов идет в местной городской думе и продлится до 20 мая.

Как сообщает курганская горадминистрация, галерея была создана для оценки, общественного признания заслуг, морального поощрения конкретных жителей областного центра. С 2000 по 2016 годы в неё были включены портреты 285 курганцев, внесших значительный вклад в развитие экономики, производства, науки, культуры, искусства, здравоохранения, образования, физкультуры и спорта столицы Зауралья.

В 2017 году согласно решению Курганской городской думы от 21.09.2005 г. № 222 «О системе поощрения органами местного самоуправления муниципального образования города Кургана» прием документов будет вестись по следующим номинациям: – за достижения в науке; – за достижения в промышленном производстве; – за достижения в сфере жилищно-коммунального комплекса и строительства; – за достижения в сфере благоустройства территории города; – за достижения в работе по осуществлению государственной власти и муниципального управления, охраны общественного порядка; – за достижения в сфере услуг; – за достижения в информационной сфере; – за достижения в сфере малого и среднего бизнеса; – за достижения в сфере культуры и искусства; – за достижения в сфере образования; – за достижения в сфере здравоохранения; – за достижения в спорте и физической культуре; – за достижения в сфере работы с молодежью; – за достижения в общественной деятельности; – за достижения в благотворительной и попечительской деятельности; – свободная номинация за особые, неординарные достижения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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