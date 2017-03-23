Четверо детей погибли с начала года на зауральских дорогах

Публикации за 23.03.17

В Курганской области за неполных три месяца в дорожных авариях погибли четверо детей, еще 18 получили телесные повреждения различной степени тяжести. Большая часть погибших и раненых детей – пассажиры.

По информации управления МВД РФ по Курганской области, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. Более 70% дорожных аварий произошли с участием маленьких пассажиров – в 14 происшествиях 3 ребенка погибли и 14 получили травмы. Вина за жизнь и здоровье этих детей лежит только на взрослых, и почти в половине случаев в трагедиях виноваты родители.

7 января на территории областного центра мужчина, совершая опасный маневр, допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречным автомобилем. В результате аварии от полученных травм скончались две дочери водителя 6 и 12 лет. В Шадринском районе автоледи, двигаясь со скоростью несоответствующей конкретным условиям движения не справилась с управлением и допустила опрокидывание автомобиля. В результате происшествия травмы получил 14-летний сын водителя, который на момент движения ремнем безопасности пристегнут не был. В феврале на территории Мишкинского района в аварии погибла 2-летняя девочка, которую в автомобиле перевозили без использования детского удерживающего устройства.

В текущем году в ряде аварий получили травмы дети-пассажиры, находясь в детских удерживающих устройствах. Основными причинами этого стал неправильный выбор родителями детских удерживающих устройств для своих детей. Еще одна причина, неправильное размещение и крепление детских кресел в салонах автомобилей.

Госавтоинспекция Курганской области напоминает, что автокресло нужно выбирать в соответствии с ростом и весом ребенка. На детском удерживающем устройстве обязательно должна быть маркировка соответствия Европейскому стандарту безопасности «ЕСЕ R44/04», размещена она на ярком оранжевом ярлычке на тыльной стороне устройства. В магазин за автокреслом лучше идти вместе с ребенком. Пусть он попробует посидеть в нем, застегните внутренние ремни и посмотрите насколько юному пассажиру удобно.

Если главного пассажира автокресло устроило не стоит сразу же оплачивать покупку вначале стоит проверить подходит ли данное детское удерживающее устройство вашему автомобилю – достаточна ли длина ремней безопасности для надежного крепления автокресла. Устанавливать детское удерживающее устройство лучше на заднем пассажирском сидении. После закрепления автокресла в автомобиле проверьте насколько оно подвижно. При правильном размещении и закреплении люфт автокресла должен быть минимальным.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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