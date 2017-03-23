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Курган

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Публикации за 23.03.17

Более 20 процентов курганских служащих врут в своих декларациях о доходах и имуществе

Более 20 процентов курганских служащих врут в своих декларациях о доходах и имуществе

Более 20 процентов государственных и муниципальных служащих в Курганской области предоставляют недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Такая информация была озвучена на сегодняшнем заседании областной комиссии по координации работы по противодействию коррупции в регионе.

По информации пресс-службы курганского губернатора, в результате одной из последних кампаний по предоставлению государственными и муниципальными служащими Зауралья сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера специалисты провели 216 проверок государственных и 724 муниципальных служащих. Выявлено более 200 фактов предоставления недостоверных сведений, к ответственности привлечены более 130 человек.

В ходе заседания антикоррупционной комиссии, курганским служащим напомнили, что до конца текущей декларационной кампании остается чуть более месяца, и каждый региональный-муниципальный руководитель должен нести персональную ответственность за предоставление всеми своими подчиненными сведений о доходах.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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