33-летнего шатровца задержали за убийство собутыльника

Публикации за 23.03.17

Житель курганского села Шатрово обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В результате действий обвиняемого скончался его 49-летний знакомый, сообщает СУ СКР по Курганской области.

По данным следствия, днем 20 марта 2017 года 33-летний обвиняемый совместно с потерпевшим распивали спиртное в квартире общих знакомых, расположенной по ул.Мира в селе Шатрово. В ходе ссоры, возникшей во время совместного употребления алкоголя, обвиняемый совершил убийство товарища. Злоумышленник нанес потерпевшему несколько ударов имеющимся при себе ножом в область шеи и лица, от которых тот скончался на месте.

В настоящее время по ходатайству следствия в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, в рамках следствия устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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