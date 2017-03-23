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Курган

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Публикации за 23.03.17

Курсантка-неудачница в Кургане попалась на попытке купить автоправа за 25 тысяч рублей

Курсантка-неудачница в Кургане попалась на попытке купить автоправа за 25 тысяч рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Кургана, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.3 ст.291УК РФ (покушение на дачу взятки).

По данным СУ СКРП по Курганской области, в ходе следствия установлено, что после неоднократных безуспешных попыток сдачи экзамена на право управления транспортным средством в сентябре 2016 года обвиняемая попыталась передать сотруднику ГИБДД УМВД России по Курганской области через посредников взятку в виде денег в размере 25 тысяч рублей за выставление положительной оценки в ее экзаменационном листе независимо от результатов испытаний. Довести свой преступный умысел до конца женщина не смогла в связи с тем, что один из посредников от передачи денег инспектору отказался.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 23.03.17

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