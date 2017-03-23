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Курган

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Публикации за 23.03.17

На трассе Екатеринбург – Курган поймали тюменца со шкурами куниц, рыси, бобров, енотовидных собак

На трассе Екатеринбург – Курган поймали тюменца со шкурами куниц, рыси, бобров, енотовидных собак

В начале этой недели на 217 километре трассы Екатеринбург – Курган нарядом ДПС ОМВД России по Шадринскому району был остановлен ВАЗ 2103 под управлением жителя Тюменской области, 1956 года рождения, который следовал на личном автомобиле в Челябинск.

По информации управления МВД РФ по Курганской области, при осмотре автомобиля в салоне и багажном отделении были обнаружены шкуры пушного зверя без каких-либо документов.

Автомобиль с водителем были доставлены в ОМВД России по Шадринскому району.

В отдел был приглашен Главный ветеринарный врач, а также Государственный инспектор Департамента природных ресурсов.

Совместно с данными специалистами было установлено, что в задержанном автомобиле находились шкура и голова рыси, три шкуры куницы, две шкуры бобра, три шкуры енотовидной собаки.

В ходе опроса водителя установлено, что шкуры он приобрел на трассе вблизи г. Нижневартовска у неизвестного ему мужчины, для личных целей.

Государственным инспектором Департамента природных ресурсов был составлен административный протокол по ст.8.37 ч.1 КоАП РФ.

Материал проверки по данному факту направлен в МО МВД России «Нижневартовский», для принятия решения.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 23.03.17

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