В Кургане установили памятник основателю города Тимофею Невежину / Почти полгода памятник будет стоять накрытый брезентом

Публикации за 23.03.17

На привокзальной площади зауральской столицы сегодня установили памятник отцу-основателю Кургана – Тимофею Невежину. Правда, ближайшие пять месяцев горожане и гости города не смогут увидеть памятник – до августа этого года статуя простоит накрытая брезентом.

Фото Юлии Кочариной

Пресс-служба курганской мэрии пишет об этом следующее: «23 марта 2017 года. 10:30 утра по местному времени. С завода «Кургансельмаш» в сопровождении спецтранспорта вышла машина с негабаритным грузом. В ее маршруте – улицы Половинская и Станционная, конечный пункт следования – привокзальная площадь. Внимание тех, кто видел этот автомобиль, привлекало не само транспортное средство, а перевозимый ею груз – памятник основателю Кургана Тимофею Невежину. – Маршрут по расстоянию небольшой, но все, кто был задействован в транспортировке, очень волновались, – говорит автор проекта Ольга Красношеина. – Голова и рука скульптуры были вне автоплатформы, и как бы висели в воздухе. Но все обошлось, памятник доставили к месту установки без происшествий».

Отметим также, что с наступлением теплой погоды начнется благоустройство прилегающей к постаменту территории. Курган был основан в 1679 году, а День города здесь проходит в последнюю субботу августа. В этом году – 25 августа. Памятник может стать визитной карточкой областной столицы, поскольку приезжающие в Курган гости и туристы будут начинать свое знакомство с городом именно с него.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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