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Курган

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Публикации за 24.03.17

Почти 50% зауральских детей одарены в творчестве, 22% – в спорте, 15% – в науке, и только 5% бездарны

Почти 50% зауральских детей одарены в творчестве, 22% – в спорте, 15% – в науке, и только 5% бездарны

Любопытная информация была озвучена на состоявшемся накануне в зауральской столице семинаре «Риски одаренных детей» – в регионе удалось градировать детей по одаренности. Об этом сообщает пресс-служба курганского губернатора.

По словам ведущей семинара детского омбудсмена Зауралья Алены Лопатиной, чтобы выяснить мнение зауральцев на тему «Одаренные дети. Благоприятная среда развития», уполномоченный при губернаторе по правам ребенка совместно с центром «Гриф-медиа» провели интернет-опрос. Участие в нем приняли, как родители и педагоги, так и сами дети.

Озвучивая результаты опроса, Алена Лопатина подчеркнула, что лишь 5% респондентов ответили, что не заметили в своем ребенке никаких талантов. Большинство – 49,3% – считают, что дети одарены в творчестве, на втором месте – 22,1% – спорт, на третьем – 15% – наука. Около 8% – социальное волонтерство.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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