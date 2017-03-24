Трое детей оказались в эпицентре пожара в зауральском Далматово

Публикации за 24.03.17

Трое детей оказались жертвами пожара в зауральском городке Далматово. К счастью, пожарным удалось спасти и вынести невредимыми из огня трех мальчишек – двух, четырех и восьми лет.

Как сообщает курганское управление МЧС, пожар произошел ночью с 21 на 22 марта в городе Далматово Курганской области в жилом доме. Причиной стало неправильное использование отопительного устройства. Дрова лежали вплотную у стены печи.

По прибытии на место первого пожарного подразделения из окна вырывались языки пламени. Огнеборцам сообщили, что в помещении находятся трое детей. Самостоятельно выбраться из горящего дома ребятам не представлялось возможности. Начальник караула Михаил Пухов незамедлительно принимает решение – спасение жизни маленьких мальчиков.

Высокая температура и сильная задымленность препятствовали буквально каждому действию огнеборцев.

Пожарные проникли в дом, и увидели, что огонь подходит к комнате, где находились дети. Пожарный Алексей Бобин эвакуировал двух ребят и передал коллеге Михаилу Аксеньтьеву. Совместными усилиями они оказали первую помощь и привели в сознание детей. Тем временем, в глубине комнаты за шкафом прятался еще один ребенок, он был очень напуган.

Огонь уже преграждал выход из комнаты. В этот сложный момент командир отделения Алексей Бобин, дабы помочь коллеге Пухову продвинуться с маленьким пострадавшим в сторону выхода, обеспечил безопасную защиту пути. На всю спасательную операцию ушло около 5 минут. Еще через 18 минут пожарные полностью справились с огнем. Врачи осмотрели детей, госпитализации не потребовалось.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

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