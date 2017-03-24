Пьяный курганец забил насмерть свою подругу топорищем

Публикации за 24.03.17

Пьяный житель зауральской столицы в середине этой недели совершил убийство своей подруги, забив ее насмерть топорищем. Об этом сообщает СУ СКР пол Курганской области.

По данным следствия, 22 марта текущего года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии в своем доме, расположенном в Кургане по улице Космонавтов, совершил убийство 53-летней сожительницы. В ходе возникшей ссоры он нанес потерпевшей множество ударов взятой на месте происшествия деревянной рукояткой топора в область головы, причинив открытую черепно-мозговую травму. После того, как женщина скончалась, обвиняемый самостоятельно обратился в органы полиции и сообщил о совершенном убийстве.

В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и закрепление доказательственной базы.

Курган, служба информации РИА «Новый День»

Курган. Другие новости 24.03.17

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