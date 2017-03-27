В Кургане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса

Публикации за 27.03.17

В Кургане прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса ПАЗ. ЧП произошло 22 марта.

Как показало предварительное расследование, примерно в 13-50 по местному времени на остановке «Железнодорожный вокзал» произошла авария с участием двух автобусов. Первый въехал в остановку, задев стоящую на ней женщину. Второй – врезался в первый. В итоге женщина, ожидающая свой транспорт, оказалась в реанимации. Несмотря на усилия медиков, спустя некоторое время она скончалась в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Курган, Марина Шашкова

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