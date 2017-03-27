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Курган

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Публикации за 27.03.17

Курганцу дали год условно за нападение на полицейского

Курганцу дали год условно за нападение на полицейского

В Кургане вынесен приговор в отношении местного жителя, который ударил полицейского. Биография дебошира теперь омрачена судимостью.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе региональной прокуратуры, в суде было установлено, что в декабре 2016 года в отдел полиции доставили гражданина как административно задержанного за появление в общественном месте в состоянии опьянения.

При проведении сотрудником полиции личного досмотра задержанного, мужчина нанес удар в лицо представителю власти, разбив при этом ему нижнюю губу.

Вину в предъявленном ему обвинении мужчина признал полностью. Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Курган, Марина Шашкова

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