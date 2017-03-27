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Курган

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Публикации за 27.03.17

Шадринский драмтеатр открыл 120-ый театральный сезон

Шадринский драмтеатр открыл 120-ый театральный сезон

В субботу, 25 марта, Шадринский государственный драматический театр отметил торжественную дату – 120 театральный сезон. С праздником руководство и труппу поздравил начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин.

Гостями торжества стали актеры разных поколений, сообщают в пресс-службе зауральского губернатора. В фойе гостей встречал гитарный оркестр, а на главной сцене показали спектакль по пьесе Антона Чехова «Юбилей». Завершился праздник актерским капустником.

Для справки: Шандринский драмтеатр был открыт в 1896 году. За 120 лет работы он пережил не одно потрясение и несколько раз был на грани закрытия. Театр трижды становился лауреатом губернаторской премии в сфере литературы и искусства. Сейчас в театре работают 74 человек, в репертуаре более 20 спектаклей.

Напомним, что в этом году на развитие Шадринского драматического театра направят пять с половиной миллионов рублей – это средства федерального и областного бюджетов.

Курган, Марина Шашкова

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