Шадринский драмтеатр открыл 120-ый театральный сезон

Публикации за 27.03.17

В субботу, 25 марта, Шадринский государственный драматический театр отметил торжественную дату – 120 театральный сезон. С праздником руководство и труппу поздравил начальник Управления культуры Курганской области Владимир Бабин.

Гостями торжества стали актеры разных поколений, сообщают в пресс-службе зауральского губернатора. В фойе гостей встречал гитарный оркестр, а на главной сцене показали спектакль по пьесе Антона Чехова «Юбилей». Завершился праздник актерским капустником.

Для справки: Шандринский драмтеатр был открыт в 1896 году. За 120 лет работы он пережил не одно потрясение и несколько раз был на грани закрытия. Театр трижды становился лауреатом губернаторской премии в сфере литературы и искусства. Сейчас в театре работают 74 человек, в репертуаре более 20 спектаклей.

Напомним, что в этом году на развитие Шадринского драматического театра направят пять с половиной миллионов рублей – это средства федерального и областного бюджетов.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.03.17

Курганцу дали год условно за нападение на полицейского. / В Кургане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса. / Пьяный курганец забил насмерть свою подругу топорищем. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»