В Зауралье готовятся к «сезону клещей»

Публикации за 27.03.17

Курганская область является территорией с высоким уровнем заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, превышая федеральный показатель в 4-10 раз. Об этом в преддверии нового сезона напоминают в Управлении Роспотребнадзора региона.

По данным источника, в 2016 году на территории региона зарегистрированы 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Случаи заболевания зарегистрированы в восьми муниципальных образованиях из 26.

Пока в Зауралье не было обращений по поводу присасывания клеща. Однако в 2016 году первое было зафиксировано 5 апреля, а в 2015 году – 12 марта.

Всего в 2016 году от укусов клещами пострадали 2746 человек (в 2015 году – 2620 жителей). Укусы клещей зарегистрированы на всех муниципальных образованиях области.

В 2016 году были проведены исследования более 1100 клещей; из них в 14,9% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,6% возбудитель клещевого боррелиоза, в 0,3% моноцитарного эрлихиоза, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза не обнаружен.

В прошлом году с профилактической целью вакцинированы и ревакцинированы против КВЭ 45076 человек, в том числе 20676 детей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области напоминают, что прививаться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом, этого времени будет достаточно для выработки иммунитета.

Курган, Марина Шашкова

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