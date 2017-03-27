NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 27.03.17

В Зауралье готовятся к «сезону клещей»

В Зауралье готовятся к «сезону клещей»

Курганская область является территорией с высоким уровнем заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом, превышая федеральный показатель в 4-10 раз. Об этом в преддверии нового сезона напоминают в Управлении Роспотребнадзора региона.

По данным источника, в 2016 году на территории региона зарегистрированы 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Случаи заболевания зарегистрированы в восьми муниципальных образованиях из 26.

Пока в Зауралье не было обращений по поводу присасывания клеща. Однако в 2016 году первое было зафиксировано 5 апреля, а в 2015 году – 12 марта.

Всего в 2016 году от укусов клещами пострадали 2746 человек (в 2015 году – 2620 жителей). Укусы клещей зарегистрированы на всех муниципальных образованиях области.

В 2016 году были проведены исследования более 1100 клещей; из них в 14,9% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 11,6% возбудитель клещевого боррелиоза, в 0,3% моноцитарного эрлихиоза, возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза не обнаружен.

В прошлом году с профилактической целью вакцинированы и ревакцинированы против КВЭ 45076 человек, в том числе 20676 детей.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курганской области напоминают, что прививаться против клещевого энцефалита можно круглый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом, этого времени будет достаточно для выработки иммунитета.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.03.17

Шадринский драмтеатр открыл 120-ый театральный сезон. / Курганцу дали год условно за нападение на полицейского. / В Кургане возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter