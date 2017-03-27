Курганские полицейские назвали причины краж из гаражей и дач

Публикации за 27.03.17

Курганские полицейские приняли участие во встрече с председателями СНТ и ГСК, которая прошла в конце минувшей неделе в администрации города. Одной из центральных тем обсуждения стала профилактика совершений хищений имущества собственников.

По словам врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по городу Кургану Виталия Тетерина, основными причинами краж остаются отсутствие какой-либо охраны, освещения на территории, единого ограждения кооперативов, контрольно-пропускной системы и видеонаблюдения. Также к числу причин относятся несоблюдение графика дежурств членами товариществ и кооперативов, личная беспечность потерпевших, не обеспечивающих должную сохранность имущества (оставляют мобильные телефоны, личные вещи и технику без присмотра).

«Проведенный анализ показал, что 65% краж данной категории совершается с территории неохраняемых и заброшенных СНТ и ГСК», – отметил Виталий Тетерин.

Всего с начала года из гаражей совершено 10 краж чужого имущества, из СНТ и садовых домиков в этом году зарегистрировано 19 краж.

Основными предметами хищений из дачных домиков являются инструменты, садовая техника, мобильные телефоны, бытовая техника, денежные средства, продукты питания, бытовые предметы. Также совершались кражи автозапчастей, строительных материалов, лома цветного и черного металла.

Значительную массу предметов, похищенных из ГСК, составляют сборные детали автомашин, промышленные товары, телевидеоаппаратура, автомототранспорт, бытовая техника, стройматериалы, лом цветных и черных металлов, денежные средства, сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.03.17

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