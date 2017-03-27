В Зауралье планируют развивать лечение «минералкой»

Публикации за 27.03.17

В Кургане обсудили перспективы использования минеральных лечебно-столовых вод Зауралья в лечении и профилактике заболеваний. «Круглый стол» провел директор Департамента экономического развития Сергей Чебыкин.

Как пояснил чиновник, в Курганской области добывается и бутилируется очень большое количество природной воды.

«Рынок конкурентный и меняется достаточно быстро. И нам нужно понять, как лучше продавать продукцию, которая производится в Курганской области», – отметил Чебыкин.

Как сообщают в пресс-службе главы Зауралья, обсуждение коснулось совместных мероприятий власти и производителей, направленных на повышение информированности медицинских работников и населения, популяризация использования собственных природных ресурсов Курганской области, организационные меры поддержки производителей минеральных вод в регионе.

Одним из предложений, прозвучавших в ходе «круглого стола», стало создании в рамках медицинского кластера Зауралья подкластера «Минеральные воды Зауралья» для решения всех вопросов и проблем, которые поднимались на «круглом столе».

Добавим также, что в ближайшее время планируется разработать «дорожную карту», где будут сформулированы цели и задачи, стратегия развития и его продвижение в качестве регионального бренда.

Курган, Марина Шашкова

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