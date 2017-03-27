В Кургане раздадутся звуки сирены

Публикации за 27.03.17

Завтра, 28 марта, в Кургане проведут комплексную техническую проверку системы централизованного оповещения населения. Для этого в городе будут кратковременно включены электросирены для передачи сигнала гражданской обороны «Внимание всем!».

После выключения сирен по местным теле- и радиоканалам будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки.

Администрация города и МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» напоминают гражданам, что в период проверки необходимо соблюдать спокойствие, включить теле- и радиоприемники, настроенные на местные телестудии и радиостанции, и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

Добавим, что сигналы прозвучат 28 марта с 11:45 до 12:00 по местному времени.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.03.17

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