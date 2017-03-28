В Кургане владельцы дач и гаражей смогут бесплатно вывезти мусор на полигон

Публикации за 28.03.17

Начать очистку территорий ГСК и СНТ от мусора и сухой травы нужно в самое ближайшее время. Такую рекомендацию председатели кооперативов получили на встрече в администрации Кургана.

Как отметил руководитель АТИ Михаил Дубанич, с 1 по 30 апреля в Кургане пройдет месячник санитарной очистки города. В связи с этим представителям СНТ и ГСК, как и всем курганцам, предложено навести порядок на подведомственных им территориях.

По словам директора АТИ, 20, 21 и 22 апреля СНТ и ГСК смогут бесплатно вывезти мусор на Шуховский полигон. Для этого необходимо будет позвонить по телефону 45-99-78 и сообщить марку, государственный регистрационный номер автомобиля и дату вывоза. Михаил Дубанич обратил внимание председателей СНТ и ГСК на то, что вывозиться должен мусор, только собранный во время субботников.

Особо подчеркивалось, что сжигать мусор запрещено: зачастую это приводит к возникновению пожаров и наносит вред окружающей среде.

На совещании было озвучено, что в целях обеспечения пожарной безопасности к тем, кто будет нарушать эти требования и подвергать риску свою жизнь и жизнь других людей, будут применены меры административного воздействия в виде наложения штрафов: на граждан – от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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