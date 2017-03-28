NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

В Кургане владельцы дач и гаражей смогут бесплатно вывезти мусор на полигон

В Кургане владельцы дач и гаражей смогут бесплатно вывезти мусор на полигон

Начать очистку территорий ГСК и СНТ от мусора и сухой травы нужно в самое ближайшее время. Такую рекомендацию председатели кооперативов получили на встрече в администрации Кургана.

Как отметил руководитель АТИ Михаил Дубанич, с 1 по 30 апреля в Кургане пройдет месячник санитарной очистки города. В связи с этим представителям СНТ и ГСК, как и всем курганцам, предложено навести порядок на подведомственных им территориях.

По словам директора АТИ, 20, 21 и 22 апреля СНТ и ГСК смогут бесплатно вывезти мусор на Шуховский полигон. Для этого необходимо будет позвонить по телефону 45-99-78 и сообщить марку, государственный регистрационный номер автомобиля и дату вывоза. Михаил Дубанич обратил внимание председателей СНТ и ГСК на то, что вывозиться должен мусор, только собранный во время субботников.

Особо подчеркивалось, что сжигать мусор запрещено: зачастую это приводит к возникновению пожаров и наносит вред окружающей среде.

На совещании было озвучено, что в целях обеспечения пожарной безопасности к тем, кто будет нарушать эти требования и подвергать риску свою жизнь и жизнь других людей, будут применены меры административного воздействия в виде наложения штрафов: на граждан – от 1 до 1,5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.03.17

В Кургане раздадутся звуки сирены. / В Зауралье планируют развивать лечение «минералкой». / Курганские полицейские назвали причины краж из гаражей и дач.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter