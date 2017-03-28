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Курган

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Публикации за 28.03.17

МЧС Зауралья: «Люди должны быть готовы покинуть участки»

МЧС Зауралья: «Люди должны быть готовы покинуть участки»

Жители Кургана, чьи участки подпадают в зону предполагаемого затопления, должны заблаговременно подготовиться к приходу «большой воды». Об этом заявил начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадик Галустов на встрече с председателями СНТ и ГСК города.

«Если участок попадает в зону предполагаемого подтопления, граждане должны заблаговременно подготовиться к приходу «большой воды»: отключить газ, электричество, упаковать предметы личной гигиены и первой необходимости, подготовить документы, сделать запас продуктов на 3-дневный срок. Люди должны быть готовы самостоятельно и заблаговременно покинуть подтопляемые участки», – отметил он.

По словам Галустова, в настоящее время населению, проживающему в зоне предполагаемого подтопления, роздано более трех тысяч листовок, на входах в СНТ и ГСК размещено порядка 150 информационных плакатов. Он обратился к председателям СНТ и ГСК с просьбой еще раз уточнить списки проживающих на их территориях граждан. Это необходимо для принятия более оперативных действий спасателями во время наступления паводка.

Всем председателям правлений СНТ и ГСК были выданы памятки-рекомендации с напоминанием о правилах безопасности и телефонами экстренных служб.

Курган, Марина Шашкова

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