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Курган

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Публикации за 28.03.17

В Зауралье бьются над развитием сельхозкооперакции

В Зауралье бьются над развитием сельхозкооперакции

В Зауралье продолжают принимать предложения по созданию «дорожной карты» развития в регионе сельскохозяйственной кооперации. В конце минувшей недели ее обсуждение прошло в рамках заседания совета по улучшению инвестклимата в регионе.

Как отметил директор депаратмента экономравития Сергей Чебыкин, сегодня одна из главных проблем мелкотоварных производителей заключается в ее продвижении. И у каждой формы торговых объектов – сетевые и фирменные магазины, ярмарки и т.д. – свои требования к поставщикам продукции. Поэтому одна из задач: обобщить эти требования и сформулировать, чтобы производители «на берегу» могли понять, кому и что предлагать.

По мнению чиновника, помощь в этом может оказать консультационный центр для сельхозкооперативов, который планируется создать с привлечением специалистов КГСХА.

Также важными мероприятиями для сельскохозяйственных кооперативов являются разработка собственного бренда, создание ассортимента продукции, использование современных форм торговли, в том числе через Интернет. В свою очередь для администраций муниципальных образований «дорожная карта» предусматривает обустройство торговых мест на ярмарках, увеличение численности последних, создание передвижных форм торговли.

Как отмечают в пресс-службе губернатора Зауралья, все предложения по доработке «дорожной карты» будут приниматься в течение недели.

Добавим, что итогом выполнения «дорожной карты» в этом году должно стать создание шести сельскохозяйственных кооперативов.

Курган, Марина Шашкова

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