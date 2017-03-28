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Курган

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Публикации за 28.03.17

Зауральские «фронтовики» попросили власть разобраться с зарплатами учителей

Зауральские «фронтовики» попросили власть разобраться с зарплатами учителей

В Курганской области активисты Общероссийского народного фронта обратились в департамент образования и науки с просьбой разъяснить ситуацию с зарплатами учителей в школах. Напомним, ранее был проведен мониторинг уровня заработных плат, который показал, что реальная зарплата педагогов в области ниже, чем сообщает Росстат.

Как мы писали ранее, Курганская область оказалась в числе аутсайдеров рейтинга зарплат: регион занял 76-е место со средней заработной платой педагога в 15932 рубля. В то же время, по данным Росстата, она составляет 22036 рублей.

Итоги мониторинга стали поводом для обсуждения на «круглом столе». И педагоги школ Целинного и Половинского районов подтвердили: данные Росстата завышены.

В итоге активисты ОНФ попросили представителей власти разобраться с начислением заработной платы учителям данных учебных заведений, выяснить причины уменьшения ее размера при остающейся прежней нагрузке.

«Представители власти сообщили, что существенного снижения зарплат учителей в регионе нет, они держатся на уровне. Но по указанным случаям запросили все необходимые данные и подтверждающие документы для более глубокого разбирательства и выяснения причин сложившейся ситуации», – рассказали нам в региональном отделении Народного фронта.

В настоящее время активисты ОНФ направили в департамент образования и науки обращение. На примере Целинной и Половинской средних общеобразовательных школ активисты Народного фронта попросили власти разъяснить причины уменьшения зарплат педагогов, объяснить, пропорционально ли уменьшается стимулирующий фонд по отношению к увеличению базовой части заработной платы и на какой период выделяется стимулирующий фонд зарплаты педагогам.

Курган, Марина Шашкова

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