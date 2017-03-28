NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Курган

■■■■■■■■■

,

Публикации за 28.03.17

Более 500 курганцев попробовали свои силы в комплексе ГТО

Более 500 курганцев попробовали свои силы в комплексе ГТО

В прошлом году более полутысячи жителей Кургана прошли апробацию выполнения нормативов ГТО. По состоянию на 1 января 2017 года на официальном сайте физкультурно-спортивного комплекса зарегистрировано более 10 тысяч жителей города, а 273 человека получили знаки отличия «ГТО».

Как сообщил директор департамента социальной политики администрации города Игорь Постовалов, комплекс ГТО продолжает захватывать все больше жителей страны, в том числе и курганцев. С 1 января текущего года в Кургане реализуется третий этап его внедрения. Одной из его особенностей стала возможность выполнения нормативов ГТО и получения знаков отличия ГТО всеми категориями населения. В 2016 году в процесс активно включились спортивные школы Кургана. Не отстают и общеобразовательные учреждения. В тройку лидеров на сегодняшний день входят школа №22, «Центр образования» и школа №29.

Для популяризации ГТО в городе были проведены спортивные праздники, фестивали, турниры. Информационная кампания включала в себя размещение баннеров и плакатов, раздачу буклетов и листовок, публикацию статей в печатных и электронных СМИ, прокат тематических видеороликов и сюжетов.

За первые три месяца 2017 года, объявленного в Курганской области годом ГТО, в областном центре прошли три крупных мероприятия, направленных на пропаганду здорового образа жизни и комплекса ГТО: зимняя спартакиада «Готов к труду и обороне» среди учащихся 9 и 11 классов, фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся муниципальных детско-юношеских спортивных школ города Кургана и зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 28.03.17

Зауральские «фронтовики» попросили власть разобраться с зарплатами учителей. / В Зауралье бьются над развитием сельхозкооперакции. / МЧС Зауралья: «Люди должны быть готовы покинуть участки».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter