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Курган

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Публикации за 28.03.17

Жителей Кургана просят поделиться снимками ветеранов

Жителей Кургана просят поделиться снимками ветеранов

В Кургане стартует традиционная акция «Открытый мир», которую реализует одна из сотовых компаний совместно с администрацией города. В рамках программы жители города могут поделиться частичкой своей истории и еще раз почтить память о курганцах-героях Великой Отечественной войны.

Приятным бонусом станет то, что все фотографии будут бесплатно отреставрированы, лучшие фото – размещены на стендах проекта.

«Каждый год горожане приносят сотни снимков. За пять лет действия проекта восстановлено порядка трех тысяч фотографий военных лет. В этом году на аллее Памяти в Парке Победы появятся новые снимки из семейных архивов горожан. Посетители смогут увидеть изображения, которые являются сегодня уникальными свидетельствами о той страшной войне», – рассказали нам в пресс-службе администрации города.

Принести фотографии из семейных архивов все желающие могут с 27 марта по 17 апреля в будние дни в салон МТС по адресу ул. Ленина, д. 6, 2 этаж с 14:00 до 16:00.

Обновленные стенды аллеи Памяти будут открыты к 9 мая.

Курган, Марина Шашкова

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