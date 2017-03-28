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Курган

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Публикации за 28.03.17

Двое детей погибли при пожаре в Зауралье

Двое детей погибли при пожаре в Зауралье

В Курганской области после проведенной доследственной проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели двух детей в пожаре. Трагедия произошла 25 февраля в деревне Красный Октябрь Целинного района.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, утром в указанный день при тушении пожара в частном жилом доме были обнаружены тела двух детей – мальчика 2012 года рождения и девочки 2010 года рождения.

По предварительным данным, дети в указанном доме проживали с родителями. В момент возгорания они находились в доме одни. В то время, пока пьяная мать была у соседей, дети были закрыты в комнате. Установлено, что возгорание в доме произошло по причине неосторожного обращения с огнем.

По данному факту в настоящее время ведется следствие. Возбуждено уголовное дело по факту «причинение смерти по неосторожности».

Курган, Марина Шашкова

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