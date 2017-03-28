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Курган

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Публикации за 28.03.17

Власти Зауралья возьмут под контроль бесхозные гидросооружения

Власти Зауралья возьмут под контроль бесхозные гидросооружения

Взять на особый контроль ситуацию с бесхозяйными гидротехническими сооружениями и передачей их в собственность – такое поручение специалистам департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды дал накануне, 27 марта, губернатор Зауралья Алексей Кокорин. Он подчеркнул, что этот вопрос нужно решить максимально быстро.

Как заверил замгубернатора региона – директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Эдуард Гусев, полностью завершить работы в области планируют в срок до 1 июля 2017 года.

По информаии пресс-службы главы Зауралья, также в этот день было утверждено дополнительное Соглашение с Федеральным агентством водных ресурсов о предоставлении субсидии из федерального бюджета на капитальный ремонт гидротехнических сооружений.

Согласно документу, в этом году Курганской области предоставляется около 17 млн. рублей на восстановление гидротехнических сооружений Куртамышского водохранилища на реке Куртамыш и водохранилища на реке Отнога в Шумихинском районе.

Курган, Марина Шашкова

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