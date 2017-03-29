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Курган

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Публикации за 29.03.17

В МФЦ Зауралья будут предоставлять еще 38 новых госуслуг

В МФЦ Зауралья будут предоставлять еще 38 новых госуслуг

В Курганской области утверждено постановление о введении 38 новых государственных услуг в Многофункциональном центре. Об этом сообщил руководитель аппарата правительства региона Вадим Шумков.

Как поясняют в пресс-службе главы Зауралья, введение новых услуг стало возможным благодаря соглашениям, которые заключат органы исполнительной власти региона и Многофункциональный центр.

Ожидается, что вскоре в МФЦ можно будет получить государственные услуги в социальной сфере. Например, с помощью Центров можно будет оформить и получить ряд ежемесячных доплат к пенсиям, различные выплаты и пособия, выписки и разрешения, а также региональные государственные услуги в сферах образования, медицинского обслуживания, занятости населения и природоохранной деятельности. Кроме того, граждане смогут подготовить и заключить договоры, например, договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается.

Добавим, что в настоящее время Многофункциональный центр оказывает 222 государственные услуги.

Курган, Марина Шашкова

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