Зауральское ГУ по труду и занятости населения наделят новыми полномочиями

Публикации за 29.03.17

В Курганской области Главное управление по труду и занятости населения получило новые полномочия. Их на заседании правительства региона представил начальник Главного управления по труду и занятости населения Игорь Ксенофонтов.

В частности, теперь ведомство будет заниматься по разработкой рекомендаций работодателям по формированию расходов на обеспечение условий и охраны труда в соответствии с государственными нормативными требованиями, а также по противодействию терроризму в пределах своих полномочий.

Также в ходе заседания правительства губернатор региона Алексей Кокорин поинтересовался ситуацией на рынке труда.

Как заверил начальник ведомства, в регионе отмечено снижение этого показателя.

«Уровень регистрируемой безработицы составлял на начало года 2,1%. Сегодня 2% ровно. Мы прирастаем по вакансиям. Ситуация стабильная», – ответил Ксенофонтов.

Кроме того, отмечают в пресс-службе главы региона, Алексей Кокорин задал ряд вопросов, касающихся судьбы высвобожденных работников щучанского предприятия по уничтожению химического оружия. Выяснилось, что сегодня на учете стоит 321 работник при условии, что с начала года в службу занятости обратилось порядка 480 человек.

«Стараемся подобрать им новые рабочие места, используем различные варианты. Ситуацию контролируем и принимаем все возможные меры», – добавил Игорь Ксенофонтов.

Курган, Марина Шашкова

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