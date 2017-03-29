В Зауралье на «Чистую воду» потратят более 1,7 млн рублей

Публикации за 29.03.17

В Курганской области распределены субсидии из региональной казны, которые будут предоставлены местным бюджетам на устройство автономных источников водоснабжения в рамках программы «Чистая вода».

Решение о распределении средств было принято 27 марта на заседании регионального кабмина. Известно, что деньги будут получены муниципальными образованиями при условии софинансирования из местных бюджетов в размере не менее 5%.

По информации пресс-службы губернатора области, всего планируется изготовить 32 автономных источника в 15 муниципальных образованиях региона. Размер субсидии из областного бюджета составит 1,7 млн рублей, из местных планируется привлечь 96 тысяч рублей.

Добавим, что также в текущем году власти намерены рассчитаться за работы, выполненные в прошлом году по устройству двух автономных источников водоснабжения. На эти цели из областного бюджета предусматривается направить 112 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.03.17

Зауральское ГУ по труду и занятости населения наделят новыми полномочиями. / В Зауралье определились с «нуждающимися в благоустройстве» территориями. / В Зауралье утвердили новые энерготарифы. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»