В Зауралье утвердили новые энерготарифы

Публикации за 29.03.17

Накануне члены правления департамента госрегулирования цен и тарифов приняли новые тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей. Цены действительны с 1 июля 2017 года.

Так, по данным областного кабмина, для городского населения тариф составит 3 рубля 21 копейку, для жителей сельской местности – 2 рубля 25 копеек. В настоящее время жители городов платят 3 рубля 82 копейки, сельское население – 2 рубля 68 копеек.

Примечательно, что, раннее, напротив, ожидался рост тарифов. Если бы не произошло снижения, то в соответствии с ранее принятыми постановлениями с 1 июля 2017 года население оплачивало бы электрическую энергию по тарифу «городское население» – 3 рубля 96 копеек, «сельское» – 2 рубля 77 копеек.

Добавим, что снижение стало возможным благодаря Распоряжению, подписанному Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым 9 марта текущего года.

Он поручил Федеральной антимонопольной службе до 1 апреля 2017 года пересмотреть установленные на 2017 год и подлежащие применению цены на электрическую энергию и мощность для населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.03.17

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