В Кургане ребенок провалился в яму у теплотрассы

Публикации за 29.03.17

В Кургане следственные органы проводят доследственную проверку по факту падения ребенка в яму, которая образовалась рядом с технологической трубой теплотрассы. ЧП произошло 27 марта на проспекте Машиностроителей недалеко от Курганского технологического колледжа.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе СУ СКР региона, в яму возле теплотрассы провалился 8-летний мальчик. Спас его случайный прохожий, который вовремя заметил происходящее.

Степень тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика, будет определена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время следователем проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств данного происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.03.17

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