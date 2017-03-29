В Зауралье бывшие лесничие осуждены за незаконную охоту

Публикации за 29.03.17

В Курганской области судом вынесен приговор в отношении двух бывших сотрудников лесничества. Мужчины признаны виновными в совершении незаконной охоты с применением механического транспортного средства на особо охраняемой территории.

Как было доказано в суде, днем 15 сентября 2016 года на территории Белозерского государственного природного зоологического заказника, действуя группой лиц по предварительному сговору, на служебном УАЗе мужчины произвели отстрел лося, после чего разделали тушу и отвезли в село Боровское. Здесь их задержали сотрудники ГКУ «Экофонд».

В результате незаконной охоты окружающей среде и охотничьим ресурсам – объектам животного мира – причинён крупный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

На момент совершения преступления обвиняемые являлись работниками ГКУ «Белозерское лесничество», однако после возбуждения уголовного дела были уволены.

До начала судебного заседания подсудимые возместили ущерб, причиненный их действиями объектам животного мира, в размере 200 тысяч рублей.

По данным региональной прокуратуры, суд признал их виновными в незаконной охоте и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься любительской и спортивной охотой сроком на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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