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Курган

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Публикации за 29.03.17

Более двух тысяч молодых зауральцев проходят срочную службу

Более двух тысяч молодых зауральцев проходят срочную службу

План призывной кампании 2016 года выполнен в полном объеме: в настоящее время более 2 тысяч молодых зауральцев проходят срочную службу. Об этом было сказано накануне в ходе инструкторско-методического сбора с главами муниципалитетов региона и членами призывных комиссий.

«Призыв граждан на военную службу – важнейшая государственная задача, поэтому нам нужно действовать совместно с комиссариатом и муниципалитетами. Не радует и картина по так называемым «уклонистам». Для решения этого вопроса поручаю военному комиссару совместно с Управление МВД России по Курганской области выработать алгоритм совместных действий по розыску этой категории граждан», – отметил, поднимая наболевшую проблему, вице-губернатор региона Виктор Сухнев.

Как было отмечено, в Зауралье выросло качество проведения медицинских комиссий. Тем не менее, общее состояние здоровья молодых людей призывного возраста оставляет желать лучшего. Чаще всего отсрочку или освобождение призывники получают из-за заболеваний глаз, костно-мышечной и пищеварительной системы.

По данным пресс-службы главы Зауралья, в настоящее время более 94% пятнадцатилетних юношей прошли медосмотр. Это позволило выявить заболевания на ранних стадиях и подготовить молодых людей к службе.

Напомним, весенний призыв стартует 1 апреля. Виктор Сухнев подчеркнул, что призывная кампания 2017 года в Курганской области должна быть проведена на высоком уровне, ведь военная служба – составляющая повышения обороноспособности государства.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 29.03.17

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