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Курган

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Публикации за 30.03.17

«Доступная среда» зауральского соцстраха признана одной из лучших в регионе

«Доступная среда» зауральского соцстраха признана одной из лучших в регионе

В ходе «круглого стола», прошедшего в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования обсудили реализацию программы «Доступная среда». Свое мнение высказали представители правительства региона, ОНФ, Уполномоченные по правам человека и правам ребёнка, а также руководители общественных организаций инвалидов и ветеранов.

Как сообщают в пресс-службе отделения Фонда, вопросы создания безбарьерной среды в учреждениях, куда часто обращаются граждане с ограниченными возможностями здоровья, актуальны и находятся на особом контроле правительства Курганской области. В Зауралье на сегодняшний день проживает около 80 тысяч инвалидов, более 25 тысяч из них состоят на учёте в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования.

В ходе заседания участники просмотрели подробные видеоматериалы о ходе реализации программы «Доступная среда» в отделении Фонда и узнали о том, что уже сделано в этом направлении, и каковы планы на будущее. В завершении мероприятия все присутствующие отметили высокий уровень создания безбарьерной среды в здании отделения Фонда и единогласно признали её одной из лучших в Зауралье.

Курган, Марина Шашкова

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