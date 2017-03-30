Зауральские врачи ответят на вопросы о ГТО

Публикации за 30.03.17

В Курганском областном врачебно-физкультурном диспансере открыли «горячую телефонную линию» для тех, кто планирует проверить свои физические способности и сдать нормы комплекса ГТО. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения региона.

По данным источника, линия – тематическая. Специалисты диспансера отвечают на все вопросы, связанные с проведением медицинского обследования для получения допуска к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Обратиться с вопросами и получить консультацию специалистов диспансера зауральцы могут по телефону 8(3522) 465291 в рабочие дни (понедельник-пятница с 8-00 до 15-00) или на электронный адрес dispancer@bk.ru.

Курган, Марина Шашкова

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