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Курган

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Публикации за 30.03.17

В Кургане в отделе полиции умер задержанный

В Кургане в отделе полиции умер задержанный

Накануне днем в отделе полиции №3 в Кургане за нарушение общественного порядка был доставлен 39-летний неработающий житель города. Спустя некоторое время он был найден мертвым.

Как рассказали корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД России по Курганской области, примерно в 02-25 сотрудник полиции во время планового осмотра увидел, что задержанный не подает признаков жизни. Полицейские попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти мужчину не удалось.

Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала его смерть. Предварительно установлено, что смерть мужчины наступила от чрезмерного употребления спиртного на фоне сердечной недостаточности.

По данному факту начальником УМВД России по Курганской области назначено проведение служебной проверки.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.03.17

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