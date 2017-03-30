В Зауралье трое неизвестных ограбили ювелирный магазин

Публикации за 30.03.17

В Шадринске возбуждено уголовное дело в отношении трех неустановленных лиц, которые ограбили один из ювелирных магазинов города. Ход расследования находится под контролем шадринского межрайонного прокурора.

Преступление было совершено в ночь с 8 на 9 марта текущего года. Установлено, что трое неизвестных проникли в один из ювелирных магазинов города, откуда вынесли украшения на сумму 1318000 рублей.

19 марта по данному факту было возбуждено уголовное дело. Следствие по нему ведет СО ОМВД РФ по городу Шадринску. В настоящее время полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление виновных лиц.

Добавим, что в соответствии с действующим законодательством максимальное наказание за совершение преступления указанной категории может составлять лишение свободы на срок до 10 лет.

Курган, Марина Шашкова

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