В Кургане на пять дней перекроют улицу

Публикации за 30.03.17

В Кургане будет закрыто движение автотранспорта по улице Володарского на участке от Гоголя до Карла Маркса. Об этом корреспонденту NDNews сообщили в пресс-службе АО «Водный союз».

По данным источника, проехать по улице нельзя будет, начиная с 8 утра завтрашнего дня. Открыть дорогу планируют к 08-00 4 апреля.

Добавим, что перекрытие улицы Володарского вызвано необходимостью ремонта самотечного коллектора диаметром 315 мм и протяженностью 170 метров.

Курган, Марина Шашкова

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