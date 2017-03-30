Курганец, пытавшийся ограбить «Сбербанк», приговорен к 9 годам колонии

Публикации за 30.03.17

В Кургане суд вынес приговор в отношении 41-летнего мужчины, который в октябре прошлого года пытался ограбить отделение «Сбербанка» в Заозерном микрорайоне. По информации региональной прокуратуры, курганец признан виновным в совершении разбоя.

Как было установлено в ходе судебного заседания, 27 октября 2016 года мужчина, войдя в помещение кассы операционного офиса ПАО «Сбербанк» в доме № 10 во 2 микрорайоне, попытался ограбить офис финучредления. Удерживая в руке учебно-имитационную гранату и выдернув чеку из запала, он подставил ее к приемному окну стекла кассы и потребовал отдать ему 3 миллиона рублей. Однако в кассе оказалось лишь 132670 рублей, с которыми осужденный скрылся с места преступления.

Решением суда мужчина приговорен к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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