Наркоторговцу из Зауралья грозит до 20 лет тюрьмы и миллионный штраф

Публикации за 30.03.17

В Курганской области благодаря проведенным оперативным мероприятиям 19 марта в лесном массиве в районе села Просвет задержан мужчина, у которого изъято более 169 граммов наркотика. Как показала экспертиза, ранее судимый зауралец хранил при себе гашиш. В общей сложности для последующего сбыта им было приготовлено около 85 доз наркотика.

Как отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, по данному факту следователем СО ОМВД России по Кетовскому району возбуждено уголовное дело, наркосбытчику предъявлено обвинение по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».

Добавим, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Ход расследования по уголовному делу находится на контроле прокуратуры Кетовского района.

Курган, Марина Шашкова

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