Зауральца, до смерти забившего собаку, ждет суд

Публикации за 30.03.17

В Кетовском районе прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении местного жителя, который до смерти забил животное.

Как отмечают в пресс-службе регионального надзорного ведомства, житель села Просвет Кетовского района с особой жестокостью расправился с двухлетней лайкой. Из-за множественных телесных повреждений собака умерла.

В результате совместных действий прокуратуры и правоохранительных органов живодер был пойман, ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «жестокое обращение с животными». Максимальное наказание – арест на срок до 6 месяцев.

В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.03.17

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