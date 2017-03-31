Жители Зауралья могут записаться на прием к приставам в режиме онлайн

Публикации за 31.03.17

На сайте управления ФССП по Курганской области появился раздел, позволяющий записаться на прием к судебным приставам через Интернет. Воспользовавшись сервисом, можно заранее «подготовить» сотрудников ведомства к встрече, изложив суть проблемы.

Как отмечают в пресс-службе УФССП региона, через интернет гражданин может выбрать структурное подразделение службы, ФИО конкретного сотрудника, подробно рассказать о причине обращения, а также выбрать удобные дату и время приема.

Предварительная запись осуществляется на период не более 30 дней на имеющееся свободное время. По одному вопросу на определенную дату можно записаться только один раз. По разным вопросам на одну и ту же дату можно записываться несколько раз.

Судебные приставы призывают граждан активнее пользоваться специально разработанным сервисом, который позволяет не только экономить время, но и влияет на эффективность работы судебных приставов: заранее изложенная причина обращения – это возможность более основательно и детально подготовить ответ на вопрос и помочь разрешить проблему.

Курган, Марина Шашкова

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