Прогнозы подтвердились. Пригород Кургана пострадает от наводнения

Публикации за 31.03.17

Власти Кургана продолжают активно готовиться к весеннему половодью. Прогноз, что этой весной уровень воды в реке Тобол поднимется до отметки 8 метров (плюс-минус 1,7 метра) подтверждается. Поэтому, считает глава города Сергей Руденко, все подготовительные мероприятия по паводку должны проводиться с учетом наивысших прогнозируемых цифр.

Как было отмечено, в настоящее время проведены обходы попадающих в зону возможного подтопления садоводств, раздаются памятки и листовки. На территориях, подверженных угрозе подтопления, размещено 147 плакатов, граждане получили более трех тысяч информационных листов. Составлены списки маломобильных граждан, семей с детьми, людей пенсионного возраста. Эти списки будут разосланы во все ответственные ведомства.

Параллельно подрядные организации продолжают вывозить снег с территорий курганских микрорайонов, подверженных подтоплению талыми водами. На этой неделе, к примеру, работы будут производиться в Северном и Западном поселках, на следующей – в Восточном микрорайоне.

Также создана карта объездных дорог на случай паводка. Она уже размещена на официальном сайте муниципалитета. Подготовлена и схема размещения дорожных знаков, которые в случае прихода «большой воды» будут установлены на объездных магистралях.

По информации пресс-службы администрации города, специальная комиссия уже обследовала дорожное полотно объездных путей. При наступлении положительных температур дорожники приступят к ямочному ремонту. Ведутся на территории города и работы по отогреву ливневой канализации.

Добавим, что пункт временного размещения граждан, как и в прошлом году, планируется организовать на базе школы №42.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.03.17

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